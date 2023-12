Kvaratskhelia, le pagelle dei giornali dopo l'errore: "Simbolo della crisi, errore devastante"

Notizie Calcio Napoli - Il giorno dopo il clamoroso errore di Kvatarskhelia resta davanti agli occhi di tutti i tifosi del Napoli. Un'occasione sprecata che ha pesantemente indirizzato la partita e condizionato inevitabilmente le pagelle dei giornali oggi in edicola.

Kvaratskhelia, le pagelle dei giornali per Juve-Napoli

La Gazzetta dello Sport, voto 5: simbolo della crisi del Napoli. Gli riesce poco o niente, la corsa in dribbling è scomparsa, sbaglia un goal in credibile. Salvatelo

Corriere dello Sport, voto 5: il gol che sbaglia al 28’, quando Osi lo mette da solo davanti a Szczesny, con tutto il tempo di mirare e piazzare, è da non credere per uno come lui. E così s’innervosisce e cade nella provocazione di Gatti: reazione, giallo. Cambiaso è una goccia cinese (di falli) e sull’1-0 concede spazio al gioco di McKennie.

Il Mattino, voto 4.5: un fantasma, Cambiaso lo cancella. Poi riappare, ed era meglio di no. Da solo davanti alla porta perde il tempo e lucidità. E' un errore devastante.

TuttoSport, voto 5: ha sulla coscienza l’occasione più ghiotta della partita, cestinata con una conclusione alle stelle solo davanti a Szczesny. Fatica a trovare la giocata e si innervosisce, sparendo dai radar.

Corriere della Sera, voto 5: un reato penale non far goal quando Osimhen gli serve il colpo del k.o.