Kvaratskhelia lancia un segnale sul futuro dopo il gol alla Juve: i tifosi sperano

Un secco uno-due che stende la Juventus e permette al Napoli di Calzona di centrare la seconda vittoria di fila in campionato. Prima la perla di Kvaratskhelia e poi il Jackpot targato Raspadori regalano i tre punti ai campioni d’Italia in carica.

Kvaratskhelia lancia un segnale per il futuro

Come riporta Il Mattino, Kvara segna alla sua maniera ed esulta sotto la curva B, facendo ampi cenni ai tifosi «Io resto qui». Chiaro il riferimento al suo futuro, visto che la stella georgiana è finita nel mirino dei top club di tutta Europa. Gol a parte, comunque, il georgiano è stato devastante sulla fascia. Ha costretto Cambiaso a prendergli il numero di targa, restando basso e rimediando anche un cartellino giallo che ha poi suggerito ad Allegri di toglierlo dalla mischia. Il tecnico della Juventus aveva previsto una gabbia per il numero 77 azzurro che è stato oggetto delle attenzioni dei mastini bianconeri costretti al fallo sistematico per fermare la furia georgiana.