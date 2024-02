Kvaratskhelia ha perso l'effetto sorpresa, chissà se in estate faceva parte del famoso gruppo degli scontenti

Ultime notizie Napoli - Chissà se anche Khvicha Kvaratskhelia, in estate, faceva parte del famoso gruppo degli scontenti in casa Napoli. Se lo chiede la Gazzetta dello Sport.

Difficile da credere, visto il carattere schivo e riservato di Khvicha Kvaratskhelia,

"Tutti sanno che De Laurentiis e l’entourage di Kvara dovranno incontrarsi per parlare di rinnovo, che senso ha ritornarci in un momento negativo per il Napoli e di grande difficoltà per lo stesso Khvicha, sostituito nelle ultime due gare dopo prove mediocri?

Oggi tutti dovrebbero pensare solo al campo, se il Napoli è in caduta molto dipende anche dalle difficoltà di Kvara: ha perso l’effetto sorpresa e viene sistematicamente triplicato"