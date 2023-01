Kvaratskhelia contro Dybala, è sfida tra fenomeni: le statistiche a confronto | GRAFICO

Ultimissime Calcio Napoli - Roma-Napoli sarà anche Khvicha Kvaratskhelia contro Paulo Dybala: due colpi della scorsa estate di calciomercato che stanno rendendo tantissimo in campionato, all’insegna della linea verde e della spettacolarità.

Dybala Kvaratskhelia

Napoli-Roma, confronto Kvaratskhelia-Dybala

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha voluto confrontare Kvaratskhelia e Dybala, evidenziando come i due giocatori abbiano statistiche molto simili tra di loro e parafrasandoli come i "Due Giotto del campionato": tutti e due a carico 7 gol, più quel dato singolarmente comune di 55 e 54 tiri in porta (55 Kvara e 54 Dybala).

In allegato tutte le statistiche di Kvaratskhelia e Dybala