Kvaratskhelia-Dybala ma non solo, tutti i possibili duelli di Napoli-Roma

L’incrocio tra Napoli e Roma è anche quello tra Dybala e Kvaratskhelia. Dybala il sogno che accendeva i tifosi del Napoli ma andò alla Roma, Kvara la sorpresa mentre nasceva il gruppo del terzo scudetto.

Il Corriere del Mezzogiorno analizza i possibili duelli:

"Paredes e Lobotka si propongono come i cervelli di Napoli e Roma, raccolgono i principali flussi di gioco delle due squadre. Lobotka in questa gara potrebbe approfittare di un po’ di libertà in più se De Rossi vorrà schermarlo con Dybala e Pellegrini ma il Napoli dovrebbe avere l’intensità alta per mandare fuori tempo il pressing e la densità ordinata della Roma. Il duello Politano-El Shaarawy apre un universo anche in chiave Nazionale, in vista degli Europei. Politano nelle difficoltà del Napoli sta realizzando una delle migliori annate della sua carriera con nove gol, sette assist e un rigore procurato. El Shaarawy ha caratteristiche diverse, fornisce ampiezza, è un giocatore di gamba che è cresciuto tanto anche nella fase di non possesso".