Kvaratskhelia dietro solo Vlahovic in Serie A per chance fallite: il dato

Notizie Calcio Napoli - Irriconoscibile Kvaratskhelia in questa stagione sventurata. Insieme a Osimhen aveva composto la coppia più prolifica del campionato con 38 goal in due, ora gli avversari trovano facilmente le contromisure e il georgiano si fa notare più per gli errori che per le giocate vincenti.

L'involuzione di Kvaratskhelia

Una serie di dati riportati dal Corriere del Mezzogiorno sono l’immagine di questa annatadi Kvara: ha segnato finora solo quattro reti e tre assist, non figurando nemmeno nella top ten della serie A, ed è secondo dietro Vlahovic per le grandi chance fallite: ben sei in quindici gare.