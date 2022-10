Il Mattino - Questo Napoli incanta: Kvaratskhelia decisivo anche in punta di piedi

Notizie Napoli calcio. Ottavo successo consecutivo tra coppa e campionato per il Napoli che batte 4-1 la Cremonese e si prende la vetta solitaria anche in Serie A. Partita sofferta e combattuta per gli azzurri, al netto del risultato, conquistata mantenendo sangue freddo nei momenti cruciali.

Kvaratskhelia

Cremonese-Napoli 1-4, commento Il Mattino

L'edizione odierna de Il Mattino ha così commentato il successo ottenuto ieri dal Napoli a Cremona: