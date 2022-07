Kvaratskhelia convince, Gazzetta: a Spalletti 'garba' assai, gli ha chiesto due cose

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sa che le uniche risposte che contano per gli appassionati sono quelle sul campo. In queste prime due amichevoli è stato messo da parte il 4-2-3-1 per passare al 4-3-3, e si è messo in luce Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Kvaratskhelia convince Spalletti

Con la rapidità dei tre davanti si cercherà di sorprendere l’avversario:

"Anche senza Insigne e Mertens che si trovavano a occhi chiusi dopo nove anni insieme. E comunque c’è questo Kvaratskhelia che a Mastro Luciano garba assai e gli dedica sempre più tempo per chiedergli movimenti e atteggiamenti diversi"

