Kvaratskhelia a caccia del rilancio e del gol: Mazzarri valuta un cambio tattico

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore perfetto al quale chiedere di evadere da un ingorgo di pensieri, puntarli e superarli in dribbling. Contro il Cagliari cerca solo una serenità alternativa che sta provando a suggerirgli anche Mazzarri coi suoi consigli e qualche nuova indicazione. La fascia sinistra resta il suo mondo, ma si può esplorare il calcio altrove, magari dentro al campo, per ritrovarsi al centro di una nuova idea.

Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia vuole ripartire col Cagliari

Come riporta Il Corriere dello Sport, Kvaratskhelia aveva illuso tutti segnando di testa la prima rete della seconda era Mazzarri. A Bergamo aveva esultato sottovoce ma quello è rimasto, ad oggi, l’unico gesto degno di Khvicha. Kvara vive un momento personalissimo, è solo tra mille pensieri, ma col pallone comunque danza, solo che senza rete non ruba le copertine. L’errore contro la Juventus pesa, è un fardello da sfumare, bisognerebbe riempirlo di una ritrovata felicità, quella gioia al momento sospesa. Tornerà, magari ancora di Natan in attesa degli altri, Mario Rui e Olivera. Con un terzino di spinta alle sue spalle, ha sempre dato il meglio di sé.

