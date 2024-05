Kvaratskhelia tentato dal PSG: il Napoli ha già individuato l'erede del georgiano

Chi prenderebbe il Napoli al posto di Khvicha Kvaratskhelia? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato di un'offerta del Psg al Napoli per Kvara. Si tratta di una proposta importante da 100 milioni di euro cash. Una cifra che potrebbe in qualche modo far riflettere De Laurentiis il quale però sembra poco propenso a lasciare partire Khvicha considerando che dovrà già salutare Victor Osimhen.

Offerta del Psg per Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Nel calcio non bisogna però mai dare nulla di scontato. Lo stesso Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che nella rosa del Napoli non esistono calciatori incedibili. Quindi, tale discorso vale anche per Kvaratskhelia. Secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, in caso di addio di Kvara, il Napoli andrebbe senza indugio su Albert Gudmundsson del Genoa che per caratteristiche viene ritenuto il sostituto ideale del numero 77. Quest'anno l'islandese si è consacrato con la maglia del Grifone ed ora vuole fare il salto di qualità andando a giocare in un club ambizioso come il Napoli.