Kvara 2.0 con Mazzarri: nuovo modo di giocare e sembra venuto già molto bene

Napoli - Kvaratskhelia in un nuovo ruolo inedito in Napoli Monza. Mazzarri lo accentra più in mezzo al campo e lo libera dal solito raddoppio snervante. Il numero 77 risponde subito bene, gli è mancato solo il gol. Ottima intuizione di Mazzarri che ha avvicinato Kvara alla prima punta, in questo caso però con Raspadori e non Osimhen che era assente per squalifica.