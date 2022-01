Kurzawa o Tagliafico al Napoli? Tuttosport: ecco chi preferisce il club, serve però una cessione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla possibilità di vedere in azzurro Kurzawa o Tagliafico in questa sessione di mercato.

"Perché gente esperta come Nicolas Tagliafico e Layvin Kurzawa potrebbe anche diventare un’operazione possibile ma solo se dalla lista dei 25 uscisse un altro esterno sinistro. Ad esempio, se un club che partecipa all’Mls richiedesse Ghoulam in questa finestra di mercato allora il ds Giuntoli potrebbe decidere di chiedere in prestito uno dei due terzini sinistri 29enni. Probabilmente la scelta potrebbe ricadere su Tagliafico. Meno probabile Kurzawa"