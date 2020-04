Krol: "Coronavirus? Spero che il virus cambi chi ne ha bisogno, lasciamo decidere gli scienziati. Si chiuda il campionato anche a dicembre"

Ultime calcio - Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Come dicono in tanti, ne usciremo migliori?

«E’ una speranza ma non ne ho certezza. Spero che il virus cambi chi ne ha bisogno, non chi invece ha dentro di sé già sentimenti autentici e radicati. Però qualche dubbio mi resta»

Passeranno i giorni, pochi o tanti, e poi ognuno tornerà ad essere ciò ch’è stato.

Cosa farebbe Krol, se potesse decidere...?

«Lascerei che ci venisse suggerito da chi ne sa più di noi, gli scienziati, e però non cancellerei tutto quello che è rappresenta il recente passato. Non sarebbe giusto buttar via un campionato, con dentro i sacrifici degli atleti ma anche delle società. Prima, si concluda la stagione in corso, anche a dicembre se fosse il caso. poi si penserebbe a cominciare quella successiva»