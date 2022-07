Koulibaly vuole risolvere prima di andare in ritiro, Spalletti spettatore di vicende di mercato

L'edizione odirna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle strategie di calciomercato del Napoli, tra mancati rinnovi, le esigenze del tecnico e il ritorno di De Laurentiis da Los Angeles.

Ricomincia la stagione e sembra che tutti i nodi stiano venendo al pettine. La prima grana da risolvere è quella di Koulibaly. Il Napoli è un cantiere aperto, con situazione irrisolte che di certo non giovano all’entusiasmo dell’ambiente. Spalletti si ritroverà a lavorare anche con qualche giocatore che ha manifestato la voglia di andare via, oppure con qualcuno che non ha ancora rinnovato. Tra questi anche il difensore senegalese che prima di andare in ritiro (l’11 agosto) vorrebbe risolvere la sua situazione. Naturalmente sarebbe bene lieto di restare — se sarà accontentato — ma il mercato presenta insidie sempre e comunque. Sarà comunque il Napoli a dover decidere e dovrà farlo in fretta. Il tecnico di Certaldo era disposto ad incatenarsi a Castel Volturno per non lasciarlo andare via: ora anche lui è uno spettatore delle vicende di mercato che si evolvono di giorno in giorno e non portano buone nuove.