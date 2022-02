Gazzetta - Koulibaly smania dalla voglia di tornare al Maradona per giocare Napoli-Inter: il retroscena

Notizie calcio Napoli - Koulibaly smania dalla voglia di giocare Napoli-Inter. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che sottolinea quanto il ritorno in squadra di Kalidou rappresenti qualcosa d'importante per Spalletti, il quale però non vuole dimenticare l'ottimo lavoro svolto da Rrahmani e Juan Jesus in assenza del centrale senegalese. Oggi Koulibaly farà il primo allenamento a Castel Volturno dove le sue condizioni verranno controllate con molta attenzione.

Koulibaly

Koulibaly vuole giocare Napoli Inter