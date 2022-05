"Koulibaly sarà il prossimo capitano", la doppia richiesta di Spalletti a De Laurentiis: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive la doppia richiesta di Luciano Spalletti alla società per quanto riguarda il destino di Kalidou Koulibaly che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Koulibaly:

"Kalidou Koulibaly sarà il prossimo capitano della squadra, Spalletti ha chiesto alla società di lasciarlo esattamente dov'è e De Laurentiis, dialogando con la stampa spagnola sull'ipotesi di un trasferimento al Barça - molto interessato al totem azzurro - ha spiegato di non aver ricevuto offerte e soprattutto che il giocatore non è in vendita. Punto"