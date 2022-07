Rinnovo Koulibaly, Gazzetta: pronto rilancio ADL oltre i 4 milioni! L'agente riflette su un aspetto

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly con il Napoli resta in bilico. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed il club di De Laurentiis, qualora non si trovasse accordo per il rinnovo, sarebbe pronto a venderlo per 40 milioni per non perderlo a zero la prossima stagione.

Koulibaly De Laurentiis

Koulibaly-Napoli ultime rinnovo

Sono giorni caldi per Koulibaly, che partirà con la squadra di Spalletti per il ritiro di Dimaro dove gli verrà consegnata la fascia da capitano. Proprio in quell'occasione, riporta La Gazzetta dello Sport, è possibile che De Laurentiis rilanci la sua offerta di rinnovo dimostrando che per il senegalese è pronta l'unica eccezione per la politica del taglio ingaggi: