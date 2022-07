Muro De Laurentiis, offerta da 6 milioni per blindare Koulibaly! Deroga e incontro: le ultime

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese.

Koulibaly Napoli

Koulibaly rinnovo, cifre offerta De Laurentiis

Per questo motivo, secondo Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a blindare il futuro capitano offrendo una cifra che supererebbe di gran lunga i parametri economici imposti da De Laurentiis. Una vera e propria deroga solo per Koulibaly, ecco i dettagli: