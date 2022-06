Rinnovo Koulibaly, nessun incontro ADL-Ramadani: svelata la strategia del Barcellona

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

Koulibaly

Koulibaly tra rinnovo e Barcellona

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, non c’è stato infatti l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, l’agente del difensore senegalese, che avrebbe dovuto relazionare il Napoli sull’offerta per il suo assistito da parte del Barcellona. Ma dalla Spagna non sono arrivati dei segnali concreti, per adesso, perché il club blaugrana è alle prese con gravi difficoltà economiche e solamente nella seconda metà del mese dovrebbe avere le idee chiare sul suo budget per la campagna acquisti.

Aumentano quindi le possibilità che KK si presenti a inizio di luglio in ritiro a Dimaro, anche se con la Spada di Damocle del contratto in scadenza e senza avere un accordo per rinnovarlo con il presidente. Adl è irremovibile sulla sua decisione di tagliare il monte ingaggi e chiede 40 milioni per cedere il cartellino del campione africano: prendere o lasciare.