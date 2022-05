Calciomercato Napoli, Koulibaly di fronte ad un bivio: le ultime su Barcellona e Chelsea

Notizie Napoli calcio. Futuro in bilico per Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo del Napoli è in scadenza nel 2023 e ad oggi il rinnovo è ancora in alto mare per la politica di dimuzione del monte ingaggi decisa da De Laurentiis.

Koulibaly Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli ultime rinnovo Koulibaly

Per Koulibaly bisognerà dunque capire cosa vorrà fare il Napoli: arrivare a scadenza il prossimo anno, oppure cederlo al miglior offerente questa estate. Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: