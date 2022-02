Repubblica - Svolta rinnovo Koulibaly-Napoli: il difensore valuta l'idea di spalmarsi il maxi-ingaggio per diventare la bandiera del club

Ultimissime calcio Napoli - Clamorosa indiscrezione quella rilanciata dall'edizione napoletana di Repubblica sul futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli. Il difensore questa sera sarà impegnato nella finale di Coppa d'Africa con il suo Senegal, ma la sua mente è già proiettata al futuro in maglia azzurra. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Repubblica, Koulibaly starebbe prendendo in considerazione di restare in azzurro oltre il 2023.

Koulibaly

Koulibaly apre rinnovo con il Napoli, le ultime

"La Coppa d’Africa in bacheca sarebbe un’iniezione d’entusiasmo incredibile per il campione pronto a raccogliere l’anno prossimo la fascia di capitano da Lorenzo Insigne. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l’idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli".