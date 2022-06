Repubblica - Koulibaly al bivio: via subito o rinnova e chiude la carriera da capitano del Napoli

Notizie Napoli calcio. Sono ore calde per Kalidou Koulibaly sospeso tra un contratto in scadenza nel 2023 ed un rinnovo al ribasso offerto da De Laurentiis, ed il pressing del Barcellona ed altri top club sul mercato.

Di Koulibaly e del suo futuro ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che svela come il centrale senegalese sia ormai ad un bivio e presto dovrà prendere la sua decisione:

Il formidabile difensore senegalese ha infatti a sua volta il contratto in scadenza nel 2023 ed è tentato dal trasferimento al Barcellona. KK è al bivio: o va via subito ( serve però un’offerta di 40 milioni) o chiuderà la sua carriera in azzurro con la fascia di capitano sul braccio. Un premio meritato, che tuttavia non cancellerà il rimpianto per quello che doveva essere e non è stato.