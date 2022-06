Koulibaly resta a Napoli? Gazzetta: sarà regolarmente a Dimaro ma si aggregherà più tardi, la data

Calciomercato Napoli - Koulibaly resta a Napoli? La Gazzetta dello Sport ha pubblicato quello che potrebbe sembrare un indizio sulla possibile permanenza a Napoli del difensore che ha solo un altro anno di contratto con il Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Anche Kalidou Koulibaly ha detto: «Spero anch’io di conoscere al più presto il mio futuro». Che non è scontato sia al Napoli, ma che comunque vedrà intanto il difensore senegalese presentarsi regolarmente nel ritiro di Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 14 luglio. In realtà la squadra azzurra sarà in Val di Sole già la sera dell’8 luglio, ma visto i recenti impegni in nazionale, Kalidou potrà sfruttare qualche giorno in più di ferie".