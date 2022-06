Il Mattino - Koulibaly destinato a restare! De Laurentiis lo cederebbe solo in un caso (non in Italia)

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

Koulibaly-Napoli, ultime su rinnovo e cessione

Il tema Koulibaly è stato affrontato dall'edizione odierna del Il Mattino, che ha svelato le intenzioni di De Laurentiis sulla questione rinnovo o cessione del centrale senegalese e futuro capitano del Napoli: