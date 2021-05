Repubblica - Koulibaly, Mertens, Fabian e Insigne hanno ingaggi insostenibili, in arrivo cessioni eccellenti

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle cessioni eccellenti in casa Napoli:



"Ma ormai il danno è stato fatto e ieri De Laurentiis ha festeggiato il suo settantaduesimo compleanno facendo i conti: 50 milioni in meno di introiti per la Champions perduta, con le mani però molto più libere per i “tagli” che il presidente aveva i mente da mesi. Gli ingaggi di Koulibaly, Mertens, Fabiàn e forse Insigne (che sta trattando il rinnovo) sono insostenibili e aprono la strada a qualche cessione eccellente. Intanto Adl risparmierà sul nuovo allenatore e per questo ( salutata la suggestione Allegri) spera di strappare il sì del portoghese Sergio Conceicao: atteso domani alla Filmauro. Ora c’è lui in pole position. Dalla Francia è uscito però allo scoperto pure Galtier: «Valuto anche l’offerta del Napoli»".