Koulibaly, Maksimovic e Demme incontrano l'agente: i tre hanno espresso un concetto su Gattuso

Ultime notizie Napoli - Un incontro per fare il punto con i propri assistiti che non ha coinvolto la società. Questa, in sintesi, la visita di Fali Ramadani a Napoli, manager di Koulibaly, Maksimovic e Demme. Ne parla Il Mattino.

Koulibaly, Maksimovic e Demme incontrano l'agente