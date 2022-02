Koulibaly, il comandante è diventato capitano senza fascia. Cdm: Insigne gli lascia la scena con i tifosi

Il passaggio del testimone c’è stato ieri sera davanti all’hotel dove il Napoli era in ritiro in vista della sfida contro l’Inter. C’era Kalidou Koulibaly tra i tifosi (un centinaio ha aspettato l’arrivo della squadra) a raccogliere ancora i ringraziamenti per la Coppa d’Africa ma soprattutto a ricevere la carica emotiva per la gara al vertice di stasera allo stadio Maradona.

"Lui, il comandante è diventato capitano senza fascia all’improvviso e non a caso, ha parlato alla gente. Si è confuso tra la gente. Lorenzo Insigne è uscito qualche minuto più tardi dall’hotel, consapevole probabilmente che la scena andava lasciata al suo compagno acclamato in maniera totalizzante. Ci sarà Koulibaly stasera a dirigere un reparto che, a dire il vero, anche senza di lui ha incassato meno di un gol a partita. Nulla di nuovo su questo fronte, il gigante d’ebano è il simbolo di una squadra che stasera si gioca un pezzetto di stagione".