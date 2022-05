Calciomercato Napoli, Koulibaly e Fabian tra rinnovo o cessione: ecco quando incontreranno ADL

Ultime calciomercato Napoli. Koulibaly e Fabian rinnovano con il Napoli o saranno ceduti? Questo è un interrogativo che i tifosi azzurri si porteranno avanti per diverse settimane, fino a quando non ci sarà l'incontro chiarificatore con De Laurentiis.

Koulibaly e Fabian Napoli rinnovo

Calciomercato Napoli, ultime su rinnovo Fabian e Koulibaly

Sia Fabian che Koulibaly sono in scadenza nel 2023 e ad oggi il loro futuro a Napoli è in bilico. Entrambi attenzionati da diversi club europei, incontreranno De Laurentiis per discutere del proprio avvenire. Ecco quanto scrive Il Mattino: