Qualificazioni Coppa d'Africa, Il Mattino: il Napoli potrebbe puntare i piedi per la convocazione di Koulibaly

Notizie Napoli calcio. A fine mese ripartono le qualificazioni di Coppa d'Africa, ma il pericolo Covid-19 è più forte che mai per via delle varianti. Per questo motivo, come riporta Il Mattino, il club azzurro starebbe pensando di stoppare le convocazioni dei propri tesserati:

"Sulla Koulibaly carta deve rispondere alla convocazione della sua nazionale impegnata nelle qualificazione per la Coppa d’Africa prima in Congo e poi contro l’Eswatini. Ma non è escluso che il club azzurro punti i piedi, sulle orme dei club della Premier (e ieri è arrivato un primo stop della Federazione sudamericana alle trasferta intercontinentali). I viaggi fuori dall’Europa sono ad alto rischio, per via delle varianti, e nessuno può dare certezze che il fatto che lui sia già stato vittima del coronavirus lo possa rendere immune a un nuovo contagio".