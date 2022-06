Koulibaly-Napoli, Repubblica: addio possibile entro un paio di settimane! Affondo Barcellona: i dettagli

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

Koulibaly Napoli

Koulibaly lascia Napoli? Le ultime

Koulibaly è il nuovo capitano designato della squadra dopo l'addio di Insigne e lo stesso Spalletti ha ribadito più volte la sua importanza in rosa. Al momento, però, la sua permanenza è a forte rischio come riporta l'edizione odierna di Repubblica: