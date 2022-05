Koulibaly-Barcellona, nei prossimi giorni prima offerta ufficiale: cifre e richiesta De Laurentiis

Ultime calciomercato Napoli. Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly, identificato da Xavi come il perfetto sostituto di Pique. Sono giorni caldi per il centrale senegalese, già al centro delle prime voci di mercato per il futuro.

Koulibaly è in scadenza con il Napoli nel 2023 e con un rinnovo ancora in stand-by ha ingolosito tante big d'Europa, con il Barcellona in prima fila. L'edizione odierna del Corriere del Mezzoggiorno ha analizzato la situazione: