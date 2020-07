Il Mattino - Parole d'addio di Koulibaly, sogna di giocare nel PSG: il suo agente avverte ADL su un rischio

Calcio mercato Napoli, importantissime novità di giornata. Secondo l'edizione odierna de Il Mattinol'agente di Koulibaly starebbe parlando con la S.s.c. Napoli per cercare di definire la sua cessione:

"Sono parole di addio. C’è poco da fare, ogni volta che Koulibaly parla una vena di tristezza prende i tifosi del Napoli. Ieri, nel colloquio a Radio Kiss Kiss Napoli, ha ribadito un concetto. «Resterei a vita qui, ma non voglio illudere nessuno. A fine campionato parlerò con la società». Nel frattempo con De Laurentiis ha parlato il suo manager, Ramadani. Il Manchester City è arrivato a 60 milioni di euro e il potente intermediario ha pure avvertito il club azzurro di non tirare troppo sul prezzo perché in giro non c’è nessuno che pagherà i 100 milioni che chiede il presidente per il suo difensore centrale. Il pallino è nella mani di De Laurentiis: o ridimensiona le pretese per Koulibaly o il senegalese è destinato a restare qui un’altra stagione. Per la gioia di Gattuso. Koulibaly però ha chiesto a Ramadani di attendere: il suo sogno è di andare a Parigi, dove ha peraltro una serie di investimenti immobiliari. Il Psg e il calcio francese sono però travolti dalla crisi legata allo stop della Ligue 1. Bisogna attendere".