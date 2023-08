Koopmeiners-Napoli, furia Atalanta! Una mossa non è piaciuta ai bergamaschi: il retroscena

Calciomercato Napoli. Il club azzurro ha messo nel mirino Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta, per regalare il giusto rinforzo a Rudi Garcia.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un importante retroscena sulla trattativa tra Napoli e Atalanta per Koopmeiners:

Quella passione non è mai sfiorita e dopo la telefonata di De Laurentiis a Percassi - di un paio di settimane fa - qualcuno, non Adl, deve averci provato ancora, saltando i passaggi istituzionali ed avvicinando i manager del calciatore, affinché fossero chiare le intenzioni. L’Atalanta non l’ha presa bene, e questo è un eufemismo, ed ha ribadito ai propri interlocutori che: 1) Koopmeiners non è in vendita, non a trenta milioni, forse neppure a quaranta, perché sarebbe complicato, quasi impossibile, poi cercare un sostituto; e 2): che così non si fa, è vietato parlare al conducente.