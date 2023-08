Koopmeiners spinge per il Napoli, Gazzetta: regge il muro Atalanta, spunta il piano di ADL

Calciomercato Napoli. Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli: con l'arrivo di Gabri Veiga ad un passo (dopo quello di Cajuste) e la sempre più probabile conferma di Zielinski, il club di De Laurentiis sarebbe a caccia anche di un altro colpo da novanta da regalare a Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a sperare in un'apertura dell'Atalanta per Teun Koopmeiners:

Ancora da approfondire la questione Koopmeiners. Il forte nazionale olandese appare motivato per venire al Napoli, ma finora l’Atalanta ha fatto muro, rifiutando anche offerte intorno ai 35 milioni di De Laurentiis. A questo punto il club azzurro preferisce restare in attesa per capire se questo “no” bergamasco rimane forte e deciso - anche per le lucrose cessioni di Hojlund e Demiral - oppure si tratta di strategia. Ci sono ancora diciassette lunghi giorni di mercato in cui ancora potrà succedere di tutto.