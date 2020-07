Ko Mertens, Repubblica: non è da escludere la convocazione per Parma, la decisione definitiva sarà presa oggi

Ultime notizie Napoli - L’allarme è rientrato nello spazio di una notte, permettendo a Gattuso di tirare un sospiro di sollievo. Non è grave l’infortunio subìto contro l’Udinese da Mertens, come racconta Repubblica:

"La diagnosi ha circoscritto il danno a una leggera contusione al gluteo e per il recupero del belga i tempi saranno abbastanza rapidi, non è esclusa la sua convocazione per la trasferta di domani a Parma. La decisione definitiva sarà presa oggi, ma non è il caso di correre rischi in vista della super sfida di Champions dell’8 agosto a Barcellona"