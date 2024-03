Clamoroso Kim, può tornare a giocare in Italia! Ecco il club interessato all'ex Napoli

Calciomercato Napoli - Kim può tornare a giocare in Italia scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa leva sul fatto che l'ex Napoli, ora al Bayern Monaco, ha perso il posto da titolare e non ha nascosto un po' il suo malcontento nelle ultime dichiarazioni rilasciate alla stampa tedesca. Ma qual è la squadra italiana interessata a Kim? Il quotidiano svela nome e dettagli su questa idea di mercato.

La Gazzetta dello Sport ha svelato il nome della squadra italiana che è intenzionata a riportare Kim nuovamente a giocare in Italia dopo l'annata con il Napoli:

"Se c’è un difensore, uno solo, che l’Inter potendo scegliere porterebbe ad Appiano è Kim. Si badi bene: l’apprezzamento non è storia degli ultimi mesi, ma risale a prima dell’esperienza del coreano a Napoli. È un giocatore che il direttore sportivo Piero Ausilio seguiva fin da quando giocava nel Fenerbahce, l’aveva messo nel mirino quando nel luglio 2022 il Psg provò a portarsi via Skriniar.

Kim oggi è del Bayern e, in linea teorica, sarebbe inattaccabile. E l’Inter non può non guardare con occhio interessato. Perché se è impossibile pensare che il Bayern ceda un giocatore che meno di un anno fa ha acquistato per 50 milioni di euro, non si può escludere invece la via del prestito".