"Senso della posizione e dell'anticipo, rapidità e serenità nella giocata", il CorSport applaude l'esordio di Kim

Notizie Napoli calcio. Ieri sera contro il Maiorca c'è stato l'esordio di Kim Min-Jae con la maglia del Napoli. Il centrale sudcoreano è rimasto in campo per 45', ben figurando in questa sua prima uscita partenopea.

Napoli, buon esordio per Kim

La prestazione di Kim ha convinto anche il Corriere dello Sport, che stamattina ha così commentato il suo spezzone di gara: