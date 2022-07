Idee Keylor Navas e Kepa, Repubblica: nodo ingaggio, piste concrete solo in un caso

Ultime calciomercato Napoli. Nonostante Alex Meret sia ad un passo dal rinnovo fino al 2027 (la firma dovrebbe arrivare a Dimaro), il Napoli continua a guardarsi intorno nel mercato dei portieri. Spalletti ha chiesto un estremo difensore bravo con i piedi e per questo Giuntoli e De Laurentiis stanno vagliano più piste.

Gli ultimi nomi sono quelli di Keylor Navas del PSG e di Kepa del Chelsea, profili internazionali il cui eventuale arrivo porterebbe Meret a doversi sedere nuovamente in panchina. Ecco quanto scritto dall'edizione odierna di Repubblica:

Circola con insistenza la voce di Keylor Navas, numero uno del Psg, considerato uno dei migliori d’Europa. Lo scoglio dell’ingaggio è ovviamente insuperabile: guadagna 12 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori portata per il Napoli ma per quasi tutti i club europei. Il Psg, però, potrebbe agevolare il trasferimento di Navas versando la quasi totalità dello stipendio.

L’altro è Kepa. Sarri lo avrebbe voluto volentieri alla Lazio, ma la trattativa non è decollata. Al Chelsea il basco non ha più spazio e anche in questo caso i Blues dovrebbero finanziare la quasi totalità dell’ingaggio per agevolare un suo trasferimento.