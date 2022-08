Kepa-Napoli, De Laurentiis ha spiegato una cosa importante ai suoi: "Può saltare se..."

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Kepa sa di poter rinascere a Napoli, dopo l’anno in ombra al Chelsea. Il punto è che non è semplice e rapido far combaciare i tasselli dell’operazione, soprattutto perché De Laurentiis ha spiegato che senza il contributo al pagamento dell’ingaggio da parte dei Blues, l’operazione può anche saltare. Insomma, la scelta è caduta sul portiere basco che si ammutinò contro Sarri rifiutandosi di uscire dal campo nella finale Coppa di Lega inglese. Lo stipendio è faraonico, superiore agli 8 milioni di euro: il Napoli può arrivare a 2,5 e poi si ferma. Motivo per cui la caccia al portiere giusto non si ferma mai".