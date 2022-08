Gazzetta - Con Kepa pronte due cessioni: due club su Meret, scelto il nuovo vice

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per lo sbarco in Italia del portiere spagnolo.

Calciomercato Napoli, addio Meret: c'è il vice-Kepa

L'arrivo di Kepa potrebbe significare addio definitivo ad Alex Meret, ma non solo Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport: