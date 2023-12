Juventus, Vlahovic: "Osimhen un grandissimo attaccante, ma non gli invidio nulla"

Ultime notizie Serie A - Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Vlahovic si racconta senza filtri tra sogni, delusioni e certezze, la sintesi della sua mentalità.

Vlahovic, il gol all’Inter è arrivato 71 giorni dopo l’ultimo. Il pari con la capolista vi ha dato una consapevolezza diversa a livello di squadra?

«Sappiamo di essere forti, non è stata una partita facile contro la favorita per lo scudetto e il pari ci dà ancora più convinzione: significa che siamo lì».

E’ vero, come ha detto Rabiot, che nello spogliatoio si parla di scudetto?

«I calciatori devono sempre sognare, tutti abbiamo i nostri obiettivi, personali e di squadra. La priorità è tornare tra le prime 4 e giocare di nuovo in Champions League, poi vedremo come siamo messi in classifica e che cosa possiamo fare. Tutti nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di vincere perché la maglia della Juventus ci chiede questo».

Tra lei e Lautaro ci sono attualmente 8 gol di differenza. Ha qualche rimpianto?

«Ho saltato alcune partite e sono rientrato piano piano. Però non vorrei fare paragoni perché viviamo in contesti diversi. È un campione del mondo e posso solo complimentarmi. Lui, Osimhen e Giroud sono grandissimi attaccanti, io però credo in me stesso e non ho nulla da invidiare a nessuno».