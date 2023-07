Juventus, telefonata tra Giuntoli e Allegri per acquisti e cessioni: c'è già grande intesa

Cristiano Giuntoli da oggi sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus. Inizia una nuova era per l'ormai ex ds del Napoli e ci sono novità immediate per acquisti e cessioni. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la strategia è chiara: taglio del monte ingaggi, mercato senza fare follie non avendo gli introiti della Champions e puntando su qualche talento ancora poco conosciuto. Prima piazzerà gli esuberi e poi Giuntoli piazzerà nuovi acquisti, c'è già intesa con Allegri dopo una chiacchierata al telefono, presto ci sarà anche l'incontro col tecnico.