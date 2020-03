Taglio stipendi Juventus, CorrSera denuncia: "È un escamotage per sistemare il bilancio"

Notizie Serie A - Impressionante la rapidità con la quale la Juventus ha tagliato, o per meglio dire sospeso, gli stipendi a calciatori ed allenatore, dal momento che il club restituirà due mensilità su quattro la prossima stagione se non si tornerà a giocare ed addirittura tre se, invece, la Serie A tornerà in campo.

Elkan e Agnelli

Juventus, polemica taglio stipendi

La decisione in questione, però, non è piaciuta, per tempi e modi, alla Lega Serie A ed anche molti presidenti si sono trovati spiazzati. La speranza, stando a quanto si legge sul "Corriere della Sera" oggi in edicola, era quella di presentarsi all'incontro con l'Assocalciatori come un fronte compatto mentre ora i club rischiano di andare ognuno per la propria strada. L'azio della Juventus è vista da molti come un escamotage di natura finanziaria per mettere a posto il bilancio. Per assurdo, però, la decisione dei bianconeri non dispiace all'AIC, con i calciatori consapevoli di dover fare la loro parte in questa emergenza. Al momento la direzione è proprio questa: la Lega vorrebbe chiedere il congelamento degli stipendi da marzo fino a giugno, dal momento che poi i tagli vanno concordati internamente alla società.