Thiago Motta-Juventus, guai per Giuntoli: spunta un problema

Calciomercato Napoli - Thiago Motta-Juventus, distanza sulle cifre per la firma del contratto. Ora Giuntoli interviene di persona e vola in Portogallo per provare a chiudere.

Il tecnico é a Lisbona, Giuntoli può raggiungerlo molto presto secondo il Corriere dello Sport. Thiago Motta chiede alla Juve 5 milioni di euro di ingaggio a stagione, ma il club bianconero gli ha proposto un triennale da 3,5 milioni netti, più 1,5 milioni allo staff: distanze da limare. Il DT ha intenzione di incontrarlo presto in Portogallo.