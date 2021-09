Juventus, perdita record: 191 milioni nel 2020-21

Ultime calcio - La Juventus ha chiuso il bilancio 2020-21 con una perdita di almeno 191 milioni. Si tratta di una stima, frutto della somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2020 pubblicata a suo tempo dal club bianconero (-113,7 milioni) e la semestrale della controllante Exor al 30 giugno 2021 diffusa oggi dal cda presieduto da John Elkann (77 milioni). Il dato non è ufficiale e va preso con le pinze perché sarà il board bianconero, nella riunione prevista tra il 13 e il 16 settembre, a varare il documento contabile relativo alla scorsa stagione.

Come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport:

"Peraltro la perdita potrebbe essere ancora più alta, visto che ad agosto la Juventus ha ceduto Romero e Ronaldo a un valore inferiore rispetto a quello di carico comunicando che nell’esercizio 2020-21 sarebbero state caricate le rispettive svalutazioni di 4,8 e 14 milioni. Non è chiaro se il dato comunicato da Exor abbia recepito gli effetti di queste operazioni di mercato: solitamente viene preparato in anticipo per la semestrale della holding e poi rettificato sulla base degli ultimi avvenimenti. Il deficit reale potrebbe pertanto ammontare a circa 210 milioni. Già così è il record negativo per la storia bianconera: la perdita più alta risaliva al 2010-11, pari a 95 milioni".