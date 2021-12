Juventus-Napoli, Spalletti in emergenza: sicure le assenze di almeno tre azzurri

Napoli Calcio - Giovedì il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia. All’orizzonte la trasferta con la Juventus del 6 gennaio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Gli azzurri guardano alla ripartenza del campionato per riscattare la sconfitta casalinga contro lo Spezia, che ha smorzato gli entusiasmi scaturiti dal successo col Milan. Oltre alle assenze per la Coppa d’Africa e per Covid (al momento stop per Fabian Ruiz e Insigne), contro la Juventus Spalletti dovrà fare a meno per squalifica pure di Mario Rui. Una vera e propria emergenza"