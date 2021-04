Juventus-Napoli, le scelte di Pirlo: ballottaggi in difesa e a centrocampo, out Kulusevski! E Dybala...

Ultime Serie A - La Juventus ha riabilitato in fretta i tre protagonisti della festa vietata di mercoledì scorso. McKennie, Arthur e Dybala sono tornati ad allenarsi in gruppo già il giorno di Pasqua e lo stesso hanno fatto ieri. Ne parla il Corriere dello Sport.

"A meno di ulteriori sorprese, torneranno tra i convocati per la sfida con il Napoli. Chi sta meglio è McKennie, appare il più pronto per partire titolare; oggi si capirà se Arthur potrà essere impiegabile dal primo minuto. Dybala punta ad essere pronto per la panchina. Pirlo punterà ancora su Ronaldo e Chiesa, accanto a Cristiano toccherà ancora a Morata. Federico partirà da sinistra in un centrocampo che dovrebbe rivedere Rabiot titolare (o Arthur) accanto a Bentancur e McKennie a destra al posto di Kulusevski. Al centro della difesa De Ligt-Chiellini, a destra toccherà a Cuadrado e a sinistra sono in ballottaggio Danilo e Alex Sandro"