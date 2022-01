Juventus-Napoli in bilico, CorSport: si attende la decisione dell'Asl Napoli 1! Le ultime

Palla all'Asl. L'ultima parola è loro, di nuovo. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono più attesi i verdetti delle varie Autorità Sanitarie Locali che la lista dei convocati o le parole degli allenatori nelle conferenze stampa pre-partita.

Ultime notizie Napoli

"Juventus-Napoli in bilico ma ancora in programma come tutte le altre partite a rischio: positivi altri 3 giocatori (Malcuit che non ha avuto contatti con il resto della squadra, più Mario Rui e Boffelli), un membro dello staff e un magazziniere, si attende la decisione dell'Asl Napoli 1 per capire se sarà necessario bloccare la trasferta per arginare il focolaio. Decisione già nell'aria da ieri sera, da quando è stata presa in esame la situazione in attesa dell'ulteriore giro di tamponi di oggi"