Juventus-Napoli, gli azzurri cambiano modulo? CorSport: Conte ha preso una decisione

Notizie Napoli calcio. Dopo tre vittorie consecutive in campionato è arrivato il momento per il Napoli di Conte del big match contro la Juventus. La sfida è in programma domani a Torino alle ore 18.00.

Juve-Napoli, Conte cambia modulo?

Conte tornerà allo Juventus Stadium da ex ed è pronto a sorprende i bianconeri per allungare la propria striscia in azzurro. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sulle ultime di formazione:

Per quel che riguarda la formazione, l’idea che continua a essere più accreditata è quella delle conferme. A cominciare dal modulo, dalla questione tattica: ancora 3-4-2-1, l’abito che il sarto Conte ha cucito su misura per la squadra sin dall’esordio con il Modena in Coppa Italia e fino all’ultima contro il Cagliari. Una vittoria, la terza consecutiva in campionato come non accadeva da un anno e sette mesi.