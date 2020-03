Juventus, Matuidi positivo al COVID-19, Repubblica: è in isolamento volontario a casa, salgolo a 13 i contagiati in A

Ultimissime calcio - Anche Blaise Matuidi positivo al coronavirus. Dopo Daniele Rugani, un altro caso di positività alla Juventus che ha già messo in quarantena 121 dipendenti tra giocatori e staff. Il trentaduenne francese «è asintomatico, sta bene ed è a casa attualmente» si legge nella nota della società bianconera.

Secondo quanto riporta La Repubblica:

"Matuidi era in isolamento volontario domiciliare dall’11 marzo. Il club non ha comunicato quanti tamponi sono stati effettuati. Alcuni juventini stanno trascorrendo la quarantena a casa, altri, come lo stesso Rugani, Chiellini e Bernardeschi, hanno preferito l’albergo nei pressi del centro di allenamento dove la Juventus è abitualmente in ritiro. Contagiato anche il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni. Sono 13 in tutto i positivi nel campionato italiano: altri 7 nella Samp (Depaoli, Bereszynski, Gabbiadini, Thorsby, Ekdal, Colley, La Gumina) e 3 nella Fiorentina (Vlahovic, Cutrone e Pezzella)".